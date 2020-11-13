Барнаул, 13 ноября, 2020, 09:49 — ИА Регнум. В Барнауле сегодня, 13 ноября, когда столбик термометра опустился до отметки —2 °C, произошла коммунальная авария. Как следует из данных официального телеграм-канала городской мэрии, из-за повреждения тепловой сети пришлось приостановить подачу тепла в 28 многоквартирных жилых домов, четыре частных дома, два детских сада, две школы, поликлинику и 12 административных зданий (всего 2058 человек).

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Для устранения повреждения сотрудникам СГК предстоит осуществить сварочные работы на участке тепловой сети протяженностью 12 метров. Работы будут вестись до вечера, задействованы 14 специалистов и шесть единиц техники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 12 ноября, в Алтайском крае было объявлено штормовое предупреждение из-за похолодания и снега.