Кострома, 13 ноября, 2020, 09:37 — ИА Регнум. В Костромской области для снижения скорости распространения коронавируса вводятся новые ограничения — сообщает региональная администрация. 12 ноября в регионе прошло заседание оперативного штаба, на котором был принят ряд решений по работе учреждений культуры, образования и крупных предприятий.

Pixabay.com Режим самоизоляции

Так, руководителей производств, на которых трудится более 200 человек, обязали доставлять сотрудников на место работы служебным транспортом. Ранее эта норма действовала в отношении компаний со штатом более 300 человек.

Наполняемость зрительных залов снижена с 50% до 30%. Кроме этого, с 16 ноября 2019 года по 15 января 2021 года учреждения дополнительного образования в регионе смогут работать исключительно в дистанционном режиме.

Теоретические занятия в техникумах и колледжах также переводятся на «удалёнку». Таким образом, присутствовать очно студенты смогут только на практических и лабораторных занятиях.

Студентов, которые возвращаются в Костромскую область из вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ярославской, Ивановской и Нижегородской областей обязали сообщать о своём приезде по номеру 112 и соблюдать 7-дневную самоизоляцию на дому.

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Вместе с тем, воспитанников детских садов и учеников школ в регионе не намерены переводить на дистанционный режим обучения. В области подвели итоги выборочного тестирования детей на наличие SARS-CoV-2. По словам главы регионального управления Роспотребнадзора Александра Кокоулина, ни один из 380 протестированных ребят не оказался заражён новой коронавирусной инфекцией и добавил, что специалисты «не видят угроз для обеспечения организованного обучения детей».

Напомним, ранее вместе с ухудшением эпидемиологической ситуации в ряде городов Костромской области ввели режим обязательной самоизоляции для пенсионеров и ограничение на проведение массовых мероприятий с численностью боле 10 человек.