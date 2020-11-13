Санкт-Петербург, 13 ноября, 2020, 09:44 — ИА Регнум. Железнодорожный контактный провод оборвался и упал на крышу электрички с пассажирами на станции Белоостров под Петербургом. Произошло возгорание и задымление, пассажиров пришлось эвакуировать.

Дарья Драй ИА REGNUM Пригородная электричка

Как сообщили в пятницу, 13 ноября, в Управлении на транспорте МВД России по СЗФО, ЧП произошло в 7:47 мск. В результате обрыва контактный провод упал на крышу электропоезда сообщением Санкт-Петербург — Белоостров.

«Произошло задымление на крыше вагона. Пассажиры эвакуированы. Пострадавших нет. Задержки движения поездов нет», — говорится в сообщении.

Сотрудники транспортной полиции начали проверку по факту случившегося, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Свою проверку по этому случаю начала Санкт-Петербургская транспортная прокуратура. По ее данным, во время прибытия электрички на станцию Белоостров из-за замыкания контактной сети произошло ее возгорание сразу над несколькими вагонами.

В прокуратуре подтвердили, что пассажиров сразу эвакуировали, пострадавших нет. В настоящее время возгорание локализовано. «По результатам проверки будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных должностных лиц. Ситуация находится на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова», — отметили в надзорном ведомстве.