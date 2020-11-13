Кызыл, 13 ноября, 2020, 09:22 — ИА Регнум. Пункт пропуска на российско-монгольской границе в Туве временно закрыт из-за угрозы распространения коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, об этом информирует агентство по внешнеэкономическим связям республики.

Mongolia4 Российско-монгольская граница

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В частности, с 23 ноября 2020 года по 1 апреля 2021-го прекращается движение через автомобильный пункт пропуска Боршоо. Въезд через пункты пропуска Арцсуурь, Тэс закрыт с 16 ноября на неопределенный срок.

Напомним, ранее в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Монголии отменили празднование Нового года. Число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 368. Монгольские власти в числе причин резкого роста больных называют слабый контроль в Бурятии.

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