Москва, 13 ноября, 2020, 09:51 — ИА Регнум. В Замоскворецкий районный суд Москвы поступил иск Генеральной прокуратуры, в котором в качестве ответчиков обозначены ООО «Омония», ООО «Партнер ДВ», ООО «Терней Золото», Сопчук С. А., Стукова Л. А., Усольцев В. И., сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных на официальном сайте суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

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Двое из перечисленных — известные в Приморье лица: Сергей Сопчук — депутат Госдумы («Единая Россия»), Василий Усольцев — бывший вице-губернатор.

Детали иска не известны, но можно предположить, что требование заместителя генерального прокурора РФ Виктора Гриня связано с золотопромышленной сферой, в которой оба чиновника были активно задействованы.

Беседа с ответчиками назначена на 16 ноября.

Telegram-канал Mash сообщил, что требование прокурора направлено на изъятие доли компаний, связанных с добычей золота в Приморье. Сергей Сопчук — руководитель межрегионального координационного совета «Единой России», бывший председатель Заксобрания Приморья.

«Ничего удивительного, что такой серьёзный дядя имел отношение к рудникам «Салют» и «Приморское». В год там добывают 1,8 тонны чистого золота. Когда-то Сопчук и Василий Усольцев имели с этого долю через золотодобывающую компанию «Терней Золото», — пишет Mash.

Из открытых источников известно, что Людмила Стукова владеет 99,23% ООО «Терней Золото», а остальное принадлежит двум другим ответчикам-компаниям. ООО «Партнёр ДВ» принадлежит 0,5% и 0,27% — ООО «Омония». «Партнёр ДВ» на 100% владеет Людмила Стукова, а гендиректором «Омония» является Василий Усольцев. Предполагается, что Сергей Сопчук являлся бывшим совладельцем ООО «Терней Золото».

Усольцев на данный момент находится под домашним арестом уже из-за второго уголовного дела (незаконная предпринимательская деятельность).

Как сообщало ИА REGNUM, согласно декларации о доходах за 2018 год, Сергей Сопчук имел два земельных участка площадью 2551 и 181 кв. м, два жилых дома площадью 252 и 323,3 кв. м, две квартиры 62,5 и 130,5 кв. м, а так же одно машино-место. Депутат имеет два достаточно раритетных автомобиля: ГАЗ-21 и «Рэнджровер».

Доход Сергея Сопчука в 2018 году составил 5,6 млн рублей, тогда как в 2017 году он заработал значительно больше — 12,7 млн рублей. Супруга депутата в 2018 году заработала 3,6 млн рублей, а годом ранее — 3,4 млн рублей.