Москва, 13 ноября, 2020, 08:10 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 12 ноября открылись укреплением по рублю по отношению к иностранным валютам на фоне повышения нефтяных котировок на торгах в Азии. Но укрепление рубля длилось недолго, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

По итогам дня рубль подорожал к британскому фунту, ослабился к доллару и евро. Пара доллар/рубль повысилась на 0,31%, до 77,37 руб., евро/рубль — на 0,50%, до 91,26 руб.

Рублю удалось сохранить прибыль против британского фунта. Пара фунт/доллар снизилась на 0,43%, до 101,40.

Цена фьючерсов на нефть Brent упала до $43,29 после слабых данных минэнерго США. Отчет показал увеличение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 6 ноября, на 4,28 млн баррелей.

Евро укрепился к рублю из-за высокого спроса на единую валюту на рынке Форекс. Британец обвалился на новостях о Брекзит. Торговые переговоры ЕС-Великобритания зашли в тупик и вряд ли завершатся на этой неделе.

Переговоры могут быть продолжены на следующей неделе, так как из-за разногласий не успевают заключить соглашение по Brexit. Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сказал, что команда Великобритании продолжает напряженно работать для устранения пробелов, которые остались между двумя сторонами.

Сегодня, 13 ноября, на торгах в Азии баррель Brent теряет около 1%. Цена снизилась до $42,84. На Форекс доллар стоит 77,37 руб.

Если давление на нефтяной рынок усилится, то рубль не сможет противостоять атаке продавцов в конце недели. Повышение цены на нефть до $43,60 должно удержать рубль от падения в диапазоне 76,20−78,10 руб.

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