Москва, 13 ноября, 2020, 08:06 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 30 ноября 2020 года начнёт рассматривать иск Росавиации к компании «Ирмаст-холдинг», которая позиционируется крупным подрядчиком по госконтрактам на реконструкцию аэродромов России и стран СНГ. С компании требуют почти 50 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Government.ru Международный аэропорт Курумоч (Самара)

Исковое заявление к непубличному акционерному обществу «Ирмаст-Холдинг» поступило в суд 16 октября, а 20 октября его принял к производству судья Джиоев. В деле речь идёт о взыскании 49 777 303,93 рубля. Третьим лицом приглашено Федеральное государственное унитарное предприятие «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)».

Детали спора неизвестны, но в августе 2020 года тоже ведомство подало сразу три иска к компании. Так, по одному из них в октябре арбитраж Москвы взыскал свыше 5,4 млн рублей неустойки по контракту от 2016 года на реконструкцию и модернизацию международного аэропорта Курумоч (Самара).

На сайте компании-ответчика уточняется, что предприятие выполняло подряды для аэропортов Пулково, Шереметьево, Самары, Якутска, Норильска, а также ремонтировала дорожные покрытия автодорог Москва — Волгоград, Вологда — Нижняя Ладога, Москва — Бобруйск.