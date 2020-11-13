Оренбург, 13 ноября, 2020, 08:02 — ИА Регнум. В Оренбургской области избран лидер профсоюзов региона. Отчетно-выборная конференция прошла 12 ноября в режиме онлайн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Федерации профсоюзов Оренбуржья.

Http://fporen.ru Председатель Федерации профсоюзов Оренбуржья Ярослав Чирков

Заседание прошло на базе конференц-платформы Zoom. К VII отчетной-выборной конференции присоединились 63 делегата. В трансляции также принял участие заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Давид Кришталь.

Единогласным решением на пост председателя Федерации профсоюзов Оренбуржья до ноября 2025 года избран Ярослав Чирков. Напомним, он возглавляет профсоюзную организацию с 2015 года.