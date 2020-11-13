Оренбург, 13 ноября, 2020, 07:43 — ИА Регнум. В Оренбуржье завершается первая неделя (9−14 ноября) дистанционного обучения школьников после осенних каникул. Родители отрицательно относятся к такому формату получения детьми образования, но одни взрослые смиренно переносят невзгоды, другие публично возмущаются и просят вернуть очный формат обучения школьников.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Дистанционное обучение

Все семьи разные. В некоторых воспитывается несколько детей-школьников, и возникают трудности, если приходится делить один гаджет. Положительный результат дистанционного обучения зависит от всех участников процесса: школы, родителей и детей. «Дистанционный формат, безусловно, это не та форма обучения, которая нужна для получения качественного образования. Но «удалёнка» не так уж и страшна, если она временная. Нужно набраться терпения и пережить это время», — считает мать 12-летнего гимназиста.

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Семья с оптимизмом смотрит в будущее и надеется, что вскоре дети вернутся в школы, и учеба начнется в штатном режиме. Пока же школьным кабинетом является детская комната в доме, а занятия в большинстве своем проходят на платформе Zoom.

Ребенок самостоятельно вечером ежедневно заводит будильник, утром следующего дня просыпается за 45 минут до начала занятий, готовится к школе. С интернет-связью периодически возникают сложности.

Как признается школьница, иногда возникают проблемы входа организатора (педагога) в конференцию, есть проблемы со звуком, камерой. Из-за технических неувязок теряется время. Учителя начинают урок с переклички учеников. Некоторые педагоги ждут, пока соберутся все ученики класса в конференции, другие (более строгие учителя) после «звонка» не пускают опоздавших в конференцию. Перемены длятся десять минут. Сохраняется и одна большая перемена — 20 минут.

Периодически преподаватели устраивают отдых от интернет-уроков и дают классное и домашнее задание в электронном дневнике. Вместо работы в Zoom дети учатся по учебникам и рабочим тетрадям. На платформах «Якласс», дневник.ру, «Skysmart» задают тесты.

Такие предметы, как физкультура, ИЗО, музыка, в Zoom не практикуют. Учителя задают домашнее задание в электронном дневнике. Например, по ИЗО дают ссылку на готовый видеоурок, где есть инструкция выполнения рисунка. Согласно последнему заданию, дети должны нарисовать куб, шар, конус и нанести светотень. Фотографию выполненного рисунка школьники отправляют либо в дневник.ру, либо на электронную почту преподавателю.

Классный руководитель в мессенджере постоянно общается с детьми и осуществляет руководство. По завершении всех уроков детей информируют о расписании на следующий день.

Стоит отметить, что до начала дистанционного обучения классный руководитель провел опрос родителей учеников о наличии/отсутствии компьютеров. Из плюсов дистанционного обучения мать 12-летней гимназистки отметила то, что ребенок стал собраннее и более самостоятельным. Но есть переживания по поводу качества получаемого в режиме дистанта образования и здоровья ребенка. Нагрузка на глаза увеличилась из-за длительного использования гаджетов. На прием к офтальмологу удалось записаться только с третьего раза.

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В администрации Оренбурга отметили, что чиновники пристально наблюдают за тем, как организовано электронное обучение с использованием дистанционных образовательных технологий.

«Мы ведем мониторинг общеобразовательных организаций, чтобы проверить, как используются технические возможности и организовано электронное обучение. По сравнению с весной прогресс есть, и он большой. Общеобразовательные организации более подготовлены, учителя овладели новыми компетенциями и чувствуют себя более уверенно вне зависимости от возрастной категории», — сказала специалист управления образования администрации города Ольга Скурыгина.

В стане школьников тоже прогресс, но он вызывает опасения. Дети, имея уже достаточно большой опыт удаленной учебы, научились хитрить. Они используют возможности дистанционного режима в своих корыстных целых. Если родители отсутствуют дома, то велико искушение побольше поспать и объяснить причину пропуска урока сбоем интернет-связи. Такой же трюк используется при незнании ответ на вопрос, который учитель задает на онлайн-уроке. Во избежание развития этого пагубного процесса, конечно, необходим возврат к аудиторным школьным урокам. Остается надеяться, что «дистанционка» не будет вечной.

Областная власть уже заявила, что с 23 ноября дети начнут возвращаться в школы. Пока это коснется учеников начального звена.