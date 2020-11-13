Томск, 13 ноября, 2020, 06:50 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали мэра Томска Ивана Кляйна.

Tomsk.gov.ru Мэр Томска Иван Кляйн

По данным источника в силовых структурах, Кляйн задержан утром 13 ноября. Причины задержания не уточняются.

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«Кляйн задержан утром сегодня», — цитирует ТАСС слова своего источника.

Как сообщало ИА REGNUM, Иван Кляйн является мэром Томска с 2013 года.

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