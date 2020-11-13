Абакан, 13 ноября, 2020, 06:41 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло 12 ноября провёл в Хакасии заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса. Он заявил, что «на текущий момент социальное напряжение в Хакасии с точки зрения оказания медицинской помощи очень высокое».

Василий Максимов. Больной муж. 1881

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«Нужно принять исчерпывающие меры, чтобы система здравоохранения региона выстояла и смогла работать в полноценном режиме», — отметил Меняйло.

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Как сообщили ИА REGNUM в Сибирском окружном информационном центре, Меняйло подчеркнул, что сейчас в Хакасии очень важно обеспечить выполнение введённых ранее санитарно-эпидемиологических мер. Особое внимание он призвал уделить выполнению профилактических мероприятий. В частности, нужно усилить разъяснительную работу с населением.

В ходе совещания решено привлекать к работе в лечебных учреждениях выпускников и студентов старших курсов медицинских вузов. Коечный фонд в Хакасии планируют увеличить за счёт вовлечения в работу дополнительных мощностей медучреждений. В том числе речь на совещании шла об ускоренном запуске после капремонта Усть-Абаканской больницы и инфекционного отделения Саяногорской больницы.

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Что касается работы лабораторий для тестирования граждан, при необходимости следует обеспечить закупку дополнительного медоборудования.

Коснулся полпред и вопроса лекарственного обеспечения. Властям Хакасии поручено разработать и внедрить систему мониторинга наличия лекарств в каждом аптечном учреждении. В органах власти должны определить ответственных исполнителей, обеспечить межведомственное взаимодействие.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии по состоянию на 12 ноября выявлено 8876 носителей коронавируса. Выздоровели более 6 тысяч человек. За весь период эпидемии в Хакасии скончались 84 пациента с коронавирусом.