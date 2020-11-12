Москва, 13 ноября, 2020, 00:30 — ИА Регнум. Россия разместила два транша еврооблигаций совокупным объемом €2 млрд, сообщил 12 ноября журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

По его словам, сделка стала крупнейшей для Минфина РФ по единовременному привлечению средств в европейской валюте. Кроме того, отметил министр, она подтвердила, что российский долг пользуется высоким спросом за рубежом.

«Существенная переподписка свидетельствует о сохранении устойчивого спроса иностранных инвесторов на российские долговые инструменты и способности России осуществлять заимствования в иностранной валюте на длительные сроки по приемлемым рыночным уровням», — сказал Силуанов.

Добавим, семилетние долговые бумаги объёмом €750 млн размещены под 1,125%. Оставшаяся сумма приходится на 12-летние еврооблигации под 1,85%. Сделка стала первым выходом России на международный долговой рынок в 2020 году.