Париж, 12 ноября, 2020, 23:43 — ИА Регнум. Национальный финансовый прокурор Жан-Франсуа Бонэр напомнил, что обвинения против бывшего президента Франции Николя Саркози в «ливийском финансировании» его президентской кампании 2007 года основаны не только на показаниях бизнесмена Заида Такиеддина, 11 ноября отказавшегося от своих обвинений.

World Economic Forum Николя Саркози

Об этом в четверг, 12 ноября, сообщает Le Figaro.

«Расследование по данному делу основывается, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, на серьезных правонарушениях, а не только на заявлениях одного человека», — заявил прокурор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 11 ноября Такиеддин отказался от своих показаний против экс-президента. Бизнесмен заявил, что «не финансировал президентскую кампанию» Саркозии что судьи «переиначили то, что он говорил».

В ответ сам Саркози и высокопоставленные деятели партии «Республиканцы», от которой он выступал на выборах 2007 года, выразили свою радость по поводу «триумфа правды» и потребовали наказать «виновных».