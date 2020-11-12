Вашингтон, 12 ноября, 2020, 23:29 — ИА Регнум. Папа римский Франциск признал победу на выборах президента США кандидата от демократов Джо Байдена, 12 ноября сообщает агентство Reuters.

Catholic United Financial Папа Римский Франциск

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Штаб кандидата в президенты сообщил, что понтифик провел телефонные переговоры с Байденом и передал ему «благословения и поздравления».

«Избранный президент поблагодарил Его Святейшество… и выразил желание работать вместе на основе общей веры в достоинство и равенство всех людей» , — сказано в заявлении штаба.

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