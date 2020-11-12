Папа Франциск поздравил Байдена с победой на выборах
Вашингтон, 12 ноября, 2020, 23:29 — ИА Регнум. Папа римский Франциск признал победу на выборах президента США кандидата от демократов Джо Байдена, 12 ноября сообщает агентство Reuters.
Catholic United Financial
Папа Римский Франциск
Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»
Штаб кандидата в президенты сообщил, что понтифик провел телефонные переговоры с Байденом и передал ему «благословения и поздравления».
«Избранный президент поблагодарил Его Святейшество… и выразил желание работать вместе на основе общей веры в достоинство и равенство всех людей», — сказано в заявлении штаба.
Читайте также:Из-за систематической цензуры Трампа пользователи Twitter уходят в Parler