Лондон, 12 ноября, 2020, 23:20 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть падают 12 ноября, после нескольких дней уверенного роста.

Иван Шилов ИА REGNUM Цена на нефть

Январские фьючерсы Brent подешевели на 40 центов (0,91%), до $43,40 за баррель. Диапазон Brent составляет $43,31 — $44,47 за баррель.

Декабрьские фьючерсы WTI подешевели на 46 центов (1,11%), до $40,99 за баррель. Диапазон WTI — от $40,87 до $42,19 за баррель.

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