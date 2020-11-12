Мадрид, 12 ноября, 2020, 22:49 — ИА Регнум. Испанская газета Marca провела опрос среди своих читателей, целью которого была выяснить, кто из игроков чемпионата Испании слабее всех проявил себя в начале сезона.

Антон Зайцев Антуан Гризманн

Согласно информации на официальном портале газеты, на первое место читатели поставили форварда «Барселоны» Антуана Гризманна, он набрал 33% голосов. В семи матчах игрок отличился одной результативной передачей.

Второе место занял хавбек «Реала» Эден Азар. Он пропустил начало сезона из-за травмы, а затем заразился коронавирусом.

Третьим по результатам в опросе стал также футболист мадридского «Реала» полузащитник Иско. Он раскритиковал главного тренера Зинедина Зидана и редко появлялся на поле.