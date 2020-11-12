Рим, 12 ноября, 2020, 22:46 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Италии Агим Велиу 12 ноября в ходе официального визита в Италию подписал со своим итальянским коллегой Лучаной Ламорджезе соглашение о полицейском сотрудничестве.

Florian Murati Косовская полиция

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, соглашение нацелено на объединение усилий по борьбе с транснациональной преступностью, насильственным экстремизмом и терроризмом.

Глава косовского МВД выразил благодарность итальянской стороне за поддержку, оказанную частично признанной республике в процессе государствостроительства и поддержку в процессе евро-атлантической интеграции.

Итальянский министр высоко оценила сотрудничество с Косово в сфере безопасности и высказал готовность к дальнейшему углублению сотрудничества в общих интересах поддержания региональной и европейской безопасности.