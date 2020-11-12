Дамаск, 12 ноября, 2020, 22:30 — ИА Регнум. На пути патрульной колонны военной полиции России в Сирии произошел взрыв, сообщил 12 ноября на брифинге замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Гринкевич.

U.S. Army Взрыв

По его данным, в результате взрыва незначительные повреждения получил один из бронеавтомобилей российской военной полиции.

«Двенадцатого ноября в ходе патрулирования российской военной полиции в сопровождении подразделения сирийских органов безопасности по маршруту Изра — Сахват Эль-Камх в провинции Дераа на пути следования колонны в районе населенного пункта Мусейфра произошел подрыв неустановленного самодельного взрывного устройства», — рассказал Гринкевич.

Он уточнил, что был поврежден бронеавтомобиль «Тигр» российской военной полиции, однако он остался на ходу. Среди личного состава патруля пострадавших не было.

«Вся техника и российские военнослужащие благополучно вернулись в пункт дислокации. Командованием российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике во взаимодействии с сирийскими органами безопасности организовано проведение расследования инцидента», — добавил замначальника российского Центра.