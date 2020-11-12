Вашингтон, 12 ноября, 2020, 22:19 — ИА Регнум. Республиканцам следует признать победу на состоявшихся президентских выборах кандидата от Демократической партии США Джо Байдена.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

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Об этом сообщил журналистам 12 ноября лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер. Он отметил, что Байден победил — это очевидно.

Дональда Трампа». Шумер «Это не что иное, как истерика республиканцев, не что иное, как жалкое политическое представление для аудитории, состоящей лишь из одного человека: президента».

Участвовавшая в этой пресс-конференции спикер палаты представителей Нэнси Пелоси добавила:

«Очень жаль, что республиканцы решили, что не будут уважать волю народа. И позвольте мне сказать, похоже, что дом горит, а они просто отказываются поливать его водой».

Напомним, Республиканская партия США не признаёт победы Байдена. Официальные итоги выборов не объявлены.