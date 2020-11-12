Минск, 12 ноября, 2020, 22:14 — ИА Регнум. В минской больнице, не приходя в сознание, от полученных накануне побоев умер 31-летний житель Минска, директор магазина бытовой химии Роман Бондаренко. Вечером 11 ноября он был избит белорусскими силовиками, после чего доставлен в БСМП с закрытой черепно-мозговой травмой и другими побоями.

Homoatrox Белорусские силовики. Минск

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Роман Бондаренко находился в коме, и, по словам родных, ему требовалась трепанация черепа. Операция длилась несколько часов. Вечером 12 ноября стало известно о смерти минчанина, которого трудно отнести к активистам оппозиции.

МВД и свидетели расходятся в показаниях о причинах конфликта, по итогам которого наступила смерть Бондаренко. Известно, что вечером 11 ноября ныне покойный находился во дворе недалеко от своего дома, когда на автобусе с тонированными стёклами прибыла группа боевиков и начала срывать бело-красно-белые ленточки — символику националистов и участников протестных манифестаций.

Версия МВД выглядит так:

Вчера около 22:30 в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на ул. Червякова в Минске дерутся неизвестные.

По прибытии сотрудники милиции обнаружили 31-летнего гражданина с телесными повреждениям. В последующем правоохранители вызвали ему скорую медицинскую помощь. Мужчина госпитализирован. Предварительно известно, что конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек, которые были развешаны на конструкциях во дворе.

По данному факту в настоящее время проводится проверка.

МВД констатирует: некоторые граждане с целью доведения до окружающих своего личного мнения по поводу своей политической позиции вывешивают, рисуют, наклеивают негосударственную символику на фасадах зданий, городских конструкциях, личных автомобилях и т. п. Другие неравнодушные граждане пытаются восстановить порядок и не допускать нарушений правил благоустройства. С последствиями подобных конфликтов, иногда весьма плачевными, разбирается МВД.

По словам жителей соседних домов, которых опросили журналисты независимых СМИ, милиция действительно прибыла на место происшествия, однако после того, как состоялась драка, которую учинили прибывшие ранее боевики. Бондаренко был увезён ими в РУВД Центрального района Минска, находясь в сознании.

После этого Бондаренко был доставлен в реанимацию. По словам свидетелей, побои могли быть получены после задержания.

Генпрокуратура, СК и другие ведомства воздерживаются от комментариев.

Роман Бондаренко — один из семи (по другим сведениям — восьми) погибших от рук белорусских силовиков с начала августа, когда начались массовые акции протеста против бессменного правления Александра Лукашенко, полицейского террора и пыток. Ни один смертельный случай не стал поводом для привлечения «правоохранителей» к уголовной ответственности. Наоборот, к уголовной ответственности привлекают общественных активистов, которые плакатами и иными мирными способами напоминают об убийствах и требуют привлечения виновных к установленной законом ответственности.

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Вечером 12 ноября во дворах Минска прошли траурные митинги: граждане молча почтили память погибшего Романа Бондаренко. С точки зрения нынешних властей постсоветской республики, такие «несанкционированные массовые мероприятия» тоже подлежат разгону с применением спецсредств, как и длящиеся четвёртый месяц протестные манифестации.