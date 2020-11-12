Ярославль, 12 ноября, 2020, 21:57 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» принял на своем льду «Автомобилист» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 2:1.

ХК «Локомотив» Павел Кудрявцев

В составе победителей отличились Брукс Мэйсек и Анатолий Голышев, который также отдал результативную передачу в этом матче. У хозяев шайбу забросил Алексей Марченко.

«Локомотив» занимает третью строчку на Западе, набрав 36 очков. «Автомобилист» также занимает третье место Восточной конференции, в их активе 35 очков.