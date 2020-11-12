Саранск, 12 ноября, 2020, 21:54 — ИА Регнум. В Мордовии с 16 ноября начнут бесплатно выдавать лекарственные препараты тем гражданам с коронавирусом, кто проходит лечение в амбулаторных условиях. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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В перечень необходимых лекарств входят противовирусные, антибактериальные, кроверазжижающие и гормональные препараты. Эти лекарства будут назначены лицам с клиническими проявлениями COVID-19.

В штабе подчеркнули, что решение о необходимости применения этих препаратов принимает лечащий врач, которого необходимо вызвать на дом при появлении первых симптомов ОРВИ или коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 ноября в республике выявили 87 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 85 новых носителя SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 9160 случаев. Всего с начала пандемии выздоровели 7582 жителя Мордовии. 55 человек скончались от коронавируса как от основной причины. За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1523 человека.

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