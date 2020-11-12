Кострома, 12 ноября, 2020, 21:53 — ИА Регнум. Победившая на выборах главы Повалихинского сельского поселения Костромской области бывшая уборщица Марина Удгодская решила сложить полномочия с 19 ноября. Об этом сегодня, 12 ноября со ссылкой на жителей поселения написал «МК в Костроме».

Марина Удгодская

«Дело было так. В должность-то Удгодская вступила, а что делать на посту, не знает. Ей ведь обещали помочь, но подмоги она так и не дождалась. Вскоре поняла, что управлять поселением — не её. Совет депутатов проголосовал, вынес решение — утвердил её отставку», — привело слова местного жителя издание.

Интересно, что спустя два часа после выхода публикации об увольнении «Московский комсомолец» выложил опровержение информации.

«Я не могут подвести земляков, я очень благодарная им за поддержку. Поэтому я остаюсь. Быть главой, отвечать за то, как живут твои земляки, — сложная работа и большая ответственность. Да, у меня было желание покинуть этот пост. Но меня поддержали депутаты, обещали помогать в решении всех вопросов. Раз в неделю я буду ездить в Чухлому, к главе района, который тоже обещал мне помогать во всех вопросах», — прокомментировала слухи об уходе с поста Удгодская.

Напомним, до вступления в должность главы поселения Марина Удгодская работала уборщицей в администрации Повалихино. Единственным конкурентом женщины на выборах был прежний глава муниципального образования Николай Локтев. При этом за Удгодскую проголосовали 62% избирателей, а за Локтева — 38%. Победа «Золушки» вызвала большой общественный резонанс и привлекла внимание СМИ, её историю в качестве примера «социального лифта» глава ЦИК Элла Памфилова рассказала президенту России Владимиру Путину.