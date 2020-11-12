Костромская «Золушка» отказалась от должности главы поселения?
Кострома, 12 ноября, 2020, 21:53 — ИА Регнум. Победившая на выборах главы Повалихинского сельского поселения Костромской области бывшая уборщица Марина Удгодская решила сложить полномочия с 19 ноября. Об этом сегодня, 12 ноября со ссылкой на жителей поселения написал «МК в Костроме».
Интересно, что спустя два часа после выхода публикации об увольнении «Московский комсомолец» выложил опровержение информации.
Напомним, до вступления в должность главы поселения Марина Удгодская работала уборщицей в администрации Повалихино. Единственным конкурентом женщины на выборах был прежний глава муниципального образования Николай Локтев. При этом за Удгодскую проголосовали 62% избирателей, а за Локтева — 38%. Победа «Золушки» вызвала большой общественный резонанс и привлекла внимание СМИ, её историю в качестве примера «социального лифта» глава ЦИК Элла Памфилова рассказала президенту России Владимиру Путину.