Бишкек, 12 ноября, 2020, 21:33 — ИА Регнум. Рост цен на мясо в Киргизии напрямую связан с введением в Казахстане ограничений на вывоз мяса в живом весе. Такой точки зрения придерживаются в киргизском госагентстве антимонопольного регулирования.

Ken Flottman Мясная лавка

Запрет экспорта живого скота был связан с большими объемами вывоза коров и овец из Казахстана в соседние страны. При этом 75—80% экспортировалось в Узбекистан.

Еще одной причиной, по которой власти Казахстана запретили вывозить из страны живых коров и овец, стало желание наладить экспорт сугубо переработанной мясной продукции, а не сырья.

То есть причиной введения моратория стало увеличение в четыре раза объема вывоза в Узбекистан крупного рогатого скота — с 39 тысяч голов в 2018 году до 156 тысяч голов в 2019 году.

Причиной, по которой экспортеры отдают предпочтение именно Узбекистану, стало принятие узбекскими властями программы по возрождению животноводства, в рамках которой местные фермеры получают дешевые кредиты на закупку животных.

А это в свою очередь позволяет им предлагать за казахстанский скот от 800 до 950 тенге (143—170 рублей) за килограмм живого веса в зависимости от уровня откорма. Казахские мясокомбинаты предлагали на 100 тенге (18 рублей) меньше.

«В результате из-за введенного Казахстаном запрета узбекские и таджикские фермеры начали массово скупать коров и овец в Киргизии. Кроме того, многие местные перекупщики воспользовались ситуацией и также взвинтили цены», — констатируют в антимонопольном ведомстве.