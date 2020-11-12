Киев, 12 ноября, 2020, 21:03 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский чувствует себя хорошо и продолжает полноценно выполнять свои рабочие обязанности.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Об этом он заявил вечером 12 ноября в эфире одного из украинских телеканалов.

Зеленский пошутил, что он третий день находится на самоизоляции, но «не изолировался от работы».

«Выполняю свои обязанности. Все органы власти работают в нормальном режиме… Все эти дни в онлайне у меня проходят совещания, важные звонки, переговоры», — отметил президент.

Зеленский поблагодарил всех украинцев за «теплые слова, поддержку и пожелания скорейшего выздоровления».

ИА REGNUM напоминает, что о заражении главы Украины коронавирусом стало известно 9 ноября. Сегодня утром стало известно, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак находятся в главной ведомственной больнице Украины «Феофания». В офисе президента объяснили, что госпитализация была необходима по процедуре.