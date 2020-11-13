Москва, 13 ноября, 2020, 08:48 — ИА Регнум. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что многие американские герои имели украинские корни, вызвало критику со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение 12 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

Цитата из м/ф «Трое из Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1978. СССР Ку-ку!

"Общие победы были у народа Украины и России, вот только «не помнящие родства» к этому не имеют отношения», — написал пользователь под псевдонимом Варик.

Некоторые пользователи принялись иронизировать над высказыванием Зеленского. Они предположили, что открыватели Америки также имели украинские корни, что означает, что Украине необходимо претендовать на территории континента.

«Господин президент не знает, что Христофор Колумб был украинец? Вот они — общие корни! Можно теперь права на Америку предъявлять. Дерзай, Зеля!» — пишет Андрей П.

Другие пришли в ужас от заявления президента Украины. По их видению, заявлять о том, что страна имеет какое-то отношение к людям, служащим в армии США, является аморальным поступком, зная, какую цену принесла Украина в борьбе с нацистской Германией.

«Всё, доктора уже поздно звать. До чего нужно не уважать себя (даже не народ, который ты представляешь, а себя), чтобы восхвалять солдат «союзников». А своих, тех, кого убивали сотнями тысяч (именно солдат), не вспомнить даже. Где там, в каких песках, кто, что воткнул? Самый важный флаг был установлен на Рейхстаге, и кто его туда поставил, мы тоже знаем и помним», — написал пользователь под псевдонимом «Куда? Туда!».

По мнению ряда пользователей, Зеленский продемонстрировал, как он умеет унижать Украину перед мировым сообществом. Они отметили, что, судя по всему, украинцы окончательно забыли свою историю и купаются в своих фантазиях.

«Невозможно видеть, как они унижаются. … Как надо не иметь гордости и самоуважения», — поделился мнением Сергей П.

Напомним, 11 ноября президент Украины Владимир Зеленский поздравил США с Днём ветеранов, рассказав об общих победах украинцев и американцев во всём мире. По словам политика, многие американские герои имели украинские корни.