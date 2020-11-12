Салехард, 12 ноября, 2020, 20:40 — ИА Регнум. В Салехарде в малосемейном общежитии в микрорайоне Богдана Кнунянца развернули ковидный госпиталь на 90 коек. Об этом сообщает газета «Красный Север».

В больнице

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

Здесь размещают пациентов с лёгкой и средней степенью течения COVID-19. Ранее в этой малосемейке был развёрнут обсерватор для людей с подозрением на заражение коронавирусом.

На данный момент в Салехарде есть резерв коечного фонда в 15%. С начала пандемии на Ямале по состоянию на 12 ноября зарегистрировано 22 835 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 15 779 человек, 176 пациентов с COVID-19 скончались.