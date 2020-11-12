Лос-Анджелес, США, 12 ноября, 2020, 19:20 — ИА Регнум. Зак Снайдер заявил, что он хотел бы снять фильм по серии комиксов «Бэтмен. Возвращение Темного Рыцаря». Об этом 12 ноября сообщил портал Screen Rant.

Gage Skidmore Зак Снайдер

Во время очередного общения с журналистами режиссёр сказал, что он «одержим» этим комикс-сериалом и что мечтает перевести рассказанную в нём историю в формат фильма.

«Я так одержим этим комиксом. Я всегда думал, что, может быть, однажды в будущем мы сделаем что-то разовое, вроде жёсткого старого Бэтмена», — сказал Снайдер, добавив, что это является его мечтой.

Серию «Бэтмен. Возвращение Тёмного Рыцаря» выпустил в 1984 году известный автор комиксов Фрэнк Миллер. Её сюжет рассказывает о том, как 56-летний Брюс Уэйн решает вновь начать бороться с преступностью и надевает костюм Бэтмена, однако сталкивается с противниками в лице полиции и правительства США.