Красносулинский район, Ростовская область, 12 ноября, 2020, 19:13 — ИА Регнум. В Красносулинском районе Ростовской области произошло смертельное ДТП, в котором погибли три человека, в том числе ребёнок. По данному факту проводится проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном надзорном ведомстве 12 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

Автокатастрофа произошла днём 12 ноября на трассе Гуково — Новошахтинск. По предварительным данным, водитель ВАЗ выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком Hyundai. В результате погибли водитель и пассажиры легкового автомобиля — две женщины и восьмилетняя девочка. Водитель грузовика получил медпомощь на месте ДТП.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».