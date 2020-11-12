Дамаск, 12 ноября, 2020, 19:10 — ИА Регнум. По итогам Международной конференции по возвращению беженцев на территорию Сирии страны-участники выступили с совместным заявлением, в котором призвали ООН оказать поддержку сирийским беженцам. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mstyslav Chernov Сирийские беженцы в Европе

Участники конференции со стороны сирийского правительства также подчеркнули приверженность обеспечению безопасного возвращения беженцев на Родину, а также предоставлению им достойных условий проживания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 11 и 12 ноября в Дамаске проходит Международная конференция по возвращению беженцев на территорию Сирии, в которой принимают участие представители 18 стран. Проведение конференции поддержал президент России Владимир Путин. Открылась конференция обращением президента Сирии Башара Асада.