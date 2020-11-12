Лос-Анджелес, США, 12 ноября, 2020, 19:04 — ИА Регнум. Кинокомпания Lionsgate отказалась от участия в реализации проекта боевика «Самолёт» (The Plane), главную роль в котором должен исполнить Джерард Батлер. Об этом 12 ноября сообщил портал Deadline.

Gordon Correll Джерард Батлер

По информации, которую получило издание, студия пошла на такой шаг из-за того, что продюсерам не удалось оформить страховку на производство, которая бы покрыла ущерб в случае вспышки коронавируса на съёмочной площадке.

Отмечается, что эта проблема носит временный характер: кинокомпаниии MadRiver International и CAA Media Finance вскоре планируют заключить сделку с другим дистрибьютором, который сам оформит страховку.

Ранее СМИ сообщали, что «Самолёт» должны были начать снимать в Малайзии в октябре 2020 года. После того, как в стране был зафиксирован резкий рост заражений коронавирусом, продюсеры обратили внимание на Доминиканскую Республику. Сюжет картины расскажет, как пилот, посадивший самолёт в аварийных условиях в зоне боевых действий, сталкивается с угрозой того, что боевики хотят захватить транспортное средство и сделать заложниками всех находящихся в нём людей.