Киев, 12 ноября, 2020, 18:57 — ИА Регнум. У первого заместителя главы Верховной рады Украины Руслана Стефанчука обнаружили коронавирус.

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

Об этом сам политик сообщил 12 ноября через социальные сети.

«Видимо, дошла очередь и до меня. Позитивный настрой сменился положительным тестом. Не уберегли ни маска, которую я фактически не снимал с марта месяца, ни перчатки, ни дезинфекции. Вероятно, надо пройти и это испытание. Поэтому вынужденно временно выбываю из строя», — сообщил Стефанчук.

Напомним, что накануне о заражении коронавирусом заявил глава украинского парламента Дмитрий Разумков.

В свою очередь, 12 ноября заместитель главы Верховной рады Украины, представитель оппозиционной фракции «Батькивщина» (лидером которой является экс-премьер Украины Юлия Тимошенко) Елена Кондратюк объявила, что чувствует себя хорошо и готова вести заседания парламента.

«Чувствую себя хорошо, готова подстраховать коллег и вести заседание парламента. Это мой долг как вице-спикера из-за сложившихся обстоятельств», — подчеркнула Кондратюк.

ИА REGNUM напоминает, что с 9 ноября о заражении коронавирусом сообщил целый ряд представителей центральной власти на Украине. В частности, положительный тест получил президент страны Владимир Зеленский, глава офиса президента Андрей Ермак и целый ряд чиновников офиса.