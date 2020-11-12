Лос-Анджелес, США, 12 ноября, 2020, 18:48 — ИА Регнум. Данай Гурира исполнит в новом фильме роль Ширли Чисхолм — первой чернокожей женщины, которая выдвинула свою кандидатуру на пост президента США. Об этом 12 ноября сообщил журнал Variety.

Gage Skidmore Данай Гурира

Картина будет называться «Сражающаяся Ширли Чисхолм» (The Fighting Shirley Chisholm). Отмечается, что она не будет биографической, её сюжет расскажет о выборах президента США, которые состоялись в 1972 году. Снимать картину будет режиссёр Черин Дабис по сценарию Адама Каунти, производством займётся студия Homegrown Pictures.

Зрители знают Данай Гуриру по роли Окойе в кинокомиксах Marvel про Мстителей. Она также исполнила роль Мишонн в постапокалиптическом сериале «Ходячие мертвецы».