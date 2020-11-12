Киев, 12 ноября, 2020, 18:34 — ИА Регнум. Верховной раде Украины рекомендуют на законодательном уровне запретить телерадиоорганизациям высказывания, отрицающие факты военной агрессии России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

Соответствующий законопроект получил поддержку комитета парламента Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, сообщило 12 ноября информационное управление аппарата Рады, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, комитет принял решение рекомендовать Раде принять за основу законопроект о внесении изменений в закон «О телевидении и радиовещании» по поводу противодействия «информационной войне».

Согласно тексту документа, предлагается запретить «отрицание факта военной агрессии России, оккупации Россией части территории Украины и ведения федерацией гибридной войны против Украины».

Предполагается, что национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания будет штрафовать телерадиоорганизации Украины в случае первого нарушения этой нормы, а при повторном нарушении ведомство сможет обратиться с иском в суд и требовать аннулирования лицензии.

Когда может состояться голосование по этому законопроекту — пока неизвестно.