Ярославль, 12 ноября, 2020, 18:27 — ИА Регнум. В 2021 году в Ярославской области по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать 238 километров дорог. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на правительство региона.

Yarregion.ru Дорога Гаврилов-Ям — Пружинино

Председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко на встрече с журналистами озвучил результаты дорожных ремонтов 2020 года.

«В этом году были отремонтированы наиболее критичные участки трасс Данилов-Пошехонье, Нагорье-Берендеево, Ярославль — Любим, Карачиха — Ширинье, Углич — Некоуз — Брейтово. В следующем году ремонт этих дорог будет продолжен. Также отремонтированы трассы, значимые для развития туризма в нашем регионе. Многие из них являются связующие для городов маршрута «Золотое кольцо». К примеру, Владимир — Переславль — это был самый протяженный объект в этом году, 21 километр дорожного полотна приведен в нормативное состояние, в следующем году ремонт этой дороги мы завершим, отремонтировав последний участок до границы с Владимирской областью», — рассказал председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко.

Yarregion.ru Дорога, отремонтированная по нацпроекту

За последние три года объёмы проводимых ремонтов выросли в три раза. По данным председателя правительства регион по сравнению с другими субъектами федерации находится в передовиках.

«По реализации дорожных объектов в 2020 году Ярославская область входит в первую десятку на текущий момент, по освоению средств национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» мы занимаем сейчас 16 место. Только по нацпроекту «БКАД» растут объемы дорожных работ. Для сравнения, в 2017 году этот показатель составлял 76 километров дорог, в этом году 179 километров. В 2021 году планируется отремонтировать 238 километров дорог», — заявил Дмитрий Степаненко.

Среди приоритетов глава регионального правительства отметил повышение качества ремонта, строительства и содержания дорог и мостовых сооружений, внедрение инновационных технологии и обеспечение безопасности дорожного движения для автомобилистов и пешеходов.