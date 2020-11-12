Петрозаводск, 12 ноября, 2020, 18:36 — ИА Регнум. В Карелии создали бутафорский концлагерь — по образцу финских концентрационных лагерей времен Великой Отечественной войны — чтобы возить туда детей.

Мемориальная табличка в Петрозаводске

За основу взяли декорации фильма «Весури», который был снят в Карелии и рассказывает о судьбе малолетних узников финских лагерей. «Концлагерь» будет иметь статус музея, его создает фонд «Открытые возможности», который получил на эти цели президентский грант в размере 2,8 млн рублей.

«[Школьники] будут на протяжении всех выходных заниматься различными военно-патриотическими играми, будут уроки мужества проводиться», — заявила руководительница фонда «Открытые возможности» Наталья Абрамова в эфире ГТРК «Карелия».

Изначально бараки и пулеметные вышки собирались строить в деревне Шайдома Кондопожского района, но против воссоздания концлагеря выступили местные жители, в связи с чем проекту пришлось искать новое место. Его удалось разместить на территории турбазы в деревне Ватнаволок.

В описании указано, что цель проекта — создать «историческую реконструкцию жизни и быта финских лагерей 1941−1944 гг.» и «проведение экскурсии для школьников 9-х классов» из Петербурга, Ленобласти и Карелии.

Это нужно для «сохранения исторической памяти, восполнения пробелов в знаниях о событиях того времени и роста социальной солидарности у молодого поколения — потомков героев Карелии и Ленинградской области», считают создатели проекта.

Школьников обещают во время специальной программы «Патриотические выходные» «окунуть в атмосферу» финской оккупации, познакомив с данными, «которых они не найдут в учебниках по истории и не узнают на уроках в школе, пробудив в них тем самым чувство сопричастности, сострадания своим соотечественникам, и, в конечном счете, повлияв на их единение в отношении ценностей своей страны».

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Во время финской оккупации Карелии в концлагеря, по разным оценкам, попала половина славянского населения Карелии или треть от всех жителей — от 25 тысяч до 50 тысяч человек. Приказ о заключении славян в концлагеря Карл Маннергейм выпустил еще до захвата Петрозаводска — 8 июля 1941 года.

Первый лагерь открылся 24 октября 1941 года. Всего в республике создали 14 лагерей. Самые страшные «лагеря специального назначения» работали в Видлица, Кутижме, Вилге, Киндасове, Святнаволоке, Колвозере и Лососинном. Людей там принуждали к каторжным работам, морили голодом, избивали, пытали, расстреливали.

Финский солдат Арвид Лайне оказался в начале июня 1944 года в Петрозаводске, где увидел лагерь для советских детей в возрасте от 5 до 15 лет. Он вспоминал: «На детей было жутко смотреть. Это были маленькие живые скелеты, одетые в невообразимое тряпье. Дети были так измучены, что даже разучились плакать и на всё смотрели безразличными глазами».

По разным оценкам, от расстрелов, эпидемий и голода погибли от 4 до 14 тысяч советских граждан. В апреле 2020 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о геноциде мирного населения Карелии как преступлении, не имеющем срока давности.