Четверо детей получили ожоги при аварии теплотрассы в Подмосковье
Красногорск, 12 ноября, 2020, 18:15 — ИА Регнум. Четыре ребенка доставлены в Московский областной центр охраны материнства и детства с ожогами, полученными в результате прорыва трубы с горячей водой в подмосковном Дзержинском, сообщает 12 ноября пресс-служба регионального минздрава.
Пострадавшие дети помещены в ожоговое отделение в состоянии средней степени тяжести. По словам главврача центра Татьяны Мельник, в результате происшествия дети получили ожоги 10−15% ног.
«Реанимационные мероприятия не требуются», — сказала Мельник.
Напомним, 12 ноября в Дзержинском произошел прорыв трубы горячего водоснабжения. Кипящая вода хлынула на проезжую часть. Четверо детей в возрасте от 10 до 12 лет, переходившие дорогу, получили ожоги ног.
СК России по Московской области начал проверку по факту происшествия.