Киев, 12 ноября, 2020, 18:13 — ИА Регнум. Нынешнее правительство Украины поддерживает курс на сокращение участия государства в экономике.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Промышленность

Об этом во время совещания в фонда госимущества сегодня, 12 ноября, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Правительство поддерживает приватизацию государственных предприятий и продолжает держать курс на сокращение участия государства в экономике… Реформа приватизации — это максимальная передача управления государственными предприятиями, чтобы они работали в рыночной экономике без влияния государства», — отметил, в частности, Шмыгаль.

ИА REGNUM напоминает, что еще в 2019 году президент Зеленский анонсировал планы большой распродажи госпредприятий на Украине. Пик «большой приватизации» планировался на весну-лето этого года, однако из — коронавируса процесс был приостановлен.

Ранее в ноябре Шмыгаль заявил, что из 1500 госпредприятий на Украине только примерно 800 показывают прибыльную работу. До этого он заявлял, что в идеале под контролем государства должны остаться лишь около 300 из 3 тысяч госпредприятий, которые существуют на Украине. Шмыгаль заявил, что ни одно украинское правительство не смогло и не сможет эффективно управлять таким количеством предприятий.