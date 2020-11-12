Лондон, 12 ноября, 2020, 18:12 — ИА Регнум. 28-летний центральный защитник лондонского «Арсенала» Шкодран Мустафи может вернуться в чемпионат Германии. К футболисту проявляет интерес франкфуртский «Айнтрахт». Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.

Chensiyuan Шкодран Мустафи

В прошлом сезоне Мустафи принял участие в 15-ти матчах Английской Премьер-лиги, в которых отметился голевой передачей.

Летом 2009-го года Мустафи перешел в «Эвертон» из «Гамбурга» на правах свободного агента.