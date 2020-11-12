Киев, 12 ноября, 2020, 18:04 — ИА Регнум. В офисе президента Украины (ОПУ) не исключают возможности возобновления должности спецпредставителя Госдепартамента США в Киеве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Об этом сегодня, 12 ноября, заявил заместитель главы ОПУ Игорь Жовква.

Чиновник заявил, что официальный Киев будет ставить этот вопрос перед новой администрацией Белого дома.

«Это было бы полезно и важно… это тот трек, который позволял бы США понимать, что происходит в пределах Нормандского формата, формально не принимая в нем участия», — отметил Жовква в эфире одной из радиостанций.

Он также подчеркнул, что Украина в полном объеме выполняет взятые на себя обязательства в рамках процесса урегулирования в Донбассе, но для достижения мира нужно «движение навстречу другой стороны».

«Вот в этом Украина рассчитывает на поддержку международных партнеров», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что должность специального представителя Госдепартамента США по Украине появилась при президенте Порошенко. Этот пост несколько лет занимал американский дипломат Курт Волкер.

Еще 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский поздравил Джо Байдена с победой на выборах в США. Он подчеркнул, что Украина «с оптимизмом» смотрит в будущее стратегического партнерства с Вашингтоном.