Санкт-Петербург, 12 ноября, 2020, 17:49 — ИА Регнум. Глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко просит освободить его от занимаемой должности.

Дарья Драй ИА REGNUM Виктор Миненко

В заявлении, которое он написал на имя губернатора Александра Беглова «с глубоким уважением», Миненко просит отправить его в отставку до истечения срока полномочий, указывает издание «Фонтанка», приводя фото документа. Дата на нем не видна.

В самом Горизбиркоме корреспонденту ИА REGNUM заявили, что Миненко весь день 12 ноября не появлялся на работе, был в разъездах, поэтому сотрудники комиссии не знают о его желании уволиться и дальнейших планах. Предположительно, информация может появиться в пятницу, 13 ноября — на эту дату назначено заседание Центризбиркома.

Читайте по теме: ЦИК не позволил Петербургу голосовать электронно из-за грязных выборов

Читайте также: Центризбирком выразил недоверие главе избиркома Петербурга

Заметим, ЦИК России ранее выразил недоверие Миненко и требовал отставки его и большей части членов Санкт-Петербургской избирательной комиссии из-за нарушений на выборах и фактического саботажа выполнения требований ЦИК.

Однако это не помешало Александру Беглову вручить Миненко Орден Почета. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что «не может в это поверить», так как обычно награждают «самых достойных».

«Странно было бы ходатайствовать о награждении человека, которому ЦИК России по совокупности его деятельности в избирательной системе оказала недоверие», — заявила Памфилова.

Читайте также: Горизбирком Петербурга закладывает бомбу под будущие выборы — зампред ЦИК

Памфилова: в Петербурге избиркомы превращают в отстойники для «своих людей»

Напомним, ЦИК объявила о своем недоверии Миненко в конце сентября. До этого Памфилова неоднократно возмущалась работой петербургской комиссии, а выборы в городе называла самыми грязными в стране. Ее заместитель, куратор Петербурга Николай Булаев заявлял, что ему стыдно курировать регион, и своими действиями петербургский Горизбирком «закладывает бомбу» под грядущие выборы 2021 года, так как вместо оздоровления системы председатель Миненко решает свои или чьи-то «личностные интересы». Последней каплей стал тот факт, что в Петербурге так и не провели довыборы в городской парламент на место умершего еще летом 2019 года единоросса Павла Зеленкова, воспользовавшись неразберихой с коронавирусом.