Санкт-Петербург, 12 ноября, 2020, 17:38 — ИА Регнум. Более 2 млн петербуржцев получили ту или иную социальную поддержку из бюджета за время пандемии коронавируса. Об этом 12 ноября сообщили в Смольном.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«В условиях жесткой экономии бюджетных средств, вызванной пандемией COVID-19, уровень социальной поддержки петербуржцев из средств городского бюджета не только не сокращен, но и по некоторым позициям увеличен», — заявил вице-губернатор Олег Эргашев, курирующий социальную сферу.

По его словам, все выплаты социального характера проиндексировали, а размер некоторых из них увеличили. На всё это в 2020 году из городского и федерального бюджета выделили 68,6 млрд рублей.

Как отметил Эргашев, основные усилия направлены на поддержку семей с детьми. На эти цели в 2020 году направили 20 млрд рублей, включая 15,4 млрд из городской казны.

Так, единовременные выплаты на детей младше 3 лет получили более 280 тыс. петербуржцев на общую сумму в 3,2 млрд рублей. На детей от 3 до 16 лет направили около сумму 9,8 млрд рублей. Еще 874 млн рублей пошло на ежемесячные выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет.

Добавим, сейчас в Петербурге проживают почти 600 тыс. семей с детьми, каждая четвертая из которых получает социальные выплаты.