Омск, 12 ноября, 2020, 17:30 — ИА Регнум. Два случая загрязнения реки Иртыш в Омской области подтверждены проверкой Росприроднадзора, сообщили в пресс-службе регионального управления.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Баржа на реке Иртыш. Омск

В Иртыше, по данным анализов проб воды, содержание нефтепродуктов превышено в несколько раз — от 4,4 (в центре протоки Чернолучинская) до 52 раз (на выходе из протоки).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале октября 2020 г. прокуратура Омской области начала расследование после прошедшей в интернете информации о загрязнении Иртыша чёрной жидкостью.

Позже, во второй половине месяца, снова появилась аналогичная информация.