Ханты-Мансийск, 12 ноября, 2020, 17:24 — ИА Регнум. Правительство Югры и Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов подписали соглашение о пятилетнем сотрудничестве. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Admhmao.ru Югра и Агентство стратегических инициатив подписали пятилетнее соглашение

Соглашение направлено на улучшение инвестиционного климата, продвижение общественно значимых проектов субъектов малого и среднего предпринимательства; реализацию проектов в сфере туризма и многого другого — всего 38 направлений.

Кроме того, в соглашении оговаривается совместная реализация проектов по непрерывному образованию взрослых, проведение соревнований по стандартам «WorldSkills», а также участие жителей Югры в проекте «Билет в будущее».

Соглашение подписано на форуме «Сильные идеи для нового времени», который проходит 11−13 ноября в Москве.