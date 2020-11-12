Дзержинск, Московская область, 12 ноября, 2020, 17:20 — ИА Регнум. В Дзержинском городском округе Подмосковья произошёл прорыв трубы в результате которого пострадали дети. Об этом 12 ноября сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в экстренных службах.

Павел Редин ИА Красная Весна Теплотрасса

ЧП произошло на улице Томилинская у дома №14. Пострадали четверо детей в возрасте от десяти до 12 лет. Уточняется, что горячая вода разлилась на проезжей части.

Пострадавшие госпитализированы.