Сыктывкар, 12 ноября, 2020, 17:09 — ИА Регнум. В Коми число летальных исходов пациентов с COVID-19 выросло до 266 — за сутки скончались девять человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

По данным правительства, за сутки в регионе было зарегистрировано 249 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Наибольший прирост за сутки в Ухте — 77случаев, Сыктывкаре — 70, Сосногорске —24, Воркуте — 24.

С начала пандемии COVID-19 переболели 11 448 жителей Коми.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Коми Владимир Уйбазаявило том, что в коронавирусная инфекция стала контагиознее и призвал жителей республики соблюдать меры безопасности.

Подробности: https://regnum.ru/news/society/3110613.htmlЛюбое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки наИА REGNUM.