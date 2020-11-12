Кострома, 12 ноября, 2020, 17:08 — ИА Регнум. Детей в костромской школе №7 кормят рыбой с чешуёй, холодным картофельным пюре и борщом, состоящим из «воды со свёклой». О таком качестве детского питания корреспонденту ИА REGNUM рассказала группа родителей, чьи дети учатся в одном из классов школы.

City-yaroslavl.ru Питание в школе

По словам матерей, родители обращались к директору образовательного учреждения с просьбой улучшить качество питания, но их жалобы дали лишь временный эффект.

«Жалобы появились в 2020 году, около 50% детей из нашего класса отказалось питаться в столовой. Моя дочь говорит, что еду подают холодной, а пюре в столовой несъедобное. Вчера детям давали борщ — он состоял из воды со свёклой, и всё. В прошлом году таких жалоб и категорического отказа от еды не было», — рассказала корреспонденту Елена Иванова.

Слова Елены подтвердили и другие родители.

«У меня два сына, оба учатся в разных классах и оба жалуются на питание. Пюре просто трэш — можно поставить ложку, и она будет стоять. И, конечно, рыба — она вареная прямо с чешуей. Директору по этому вопросу я звонила в сентябре, она согласилась с претензиями по качеству картофеля, по остальным вопросам обещала разобраться. Но эффекта от жалоб хватило на неделю-две»

«Мы вынуждены обратиться за помощью, поскольку улучшений в вопросе питания детей не наблюдается. Они отказываются ходить в школьную столовую на обеды, жалуются, что всегда всё холодное, картофельное пюре дети называют клейстером, рыба с чешуей. И ещё фруктов практически нет в меню. Просим помочь!»

ИА REGNUM обратилось за комментариями к директору департамента образования и науки Костромской области Илье Морозову.

«По информации родителей мы обязательно проведём проверку, привлечём к ней уполномоченного по правам ребёнка в Костромской области. Вопрос питания детей находится на особом контроле. Напомню, что на сайте департамента образования есть горячая линия по питанию, куда может обратиться абсолютно любой родитель. Советую не забывать и про этот инструмент», — сказал Морозов.

На сегодняшний день в общеобразовательных организациях Костромской области горячим питанием охвачены все школьники. Нуждающимся категориям населения предоставляются льготы. Так, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, ребята из малоимущих семей обеспечиваются питанием на 100% за счет средств областного бюджета. Также с 1 сентября по инициативе президента России в регионе бесплатное горячее питание в школах получают боле 30 тысяч учеников начальных классов, 95% затрат области компенсирует федеральный бюджет.