Санкт-Петербург, 12 ноября, 2020, 17:07 — ИА Регнум. Пожилой мужчина выжил после падения на пути Петербургского метрополитена на станции «Ладожская» четвертой («оранжевой») ветки. Об этом 12 ноября рассказали в пресс-службе метрополитена.

Дарья Драй ИА REGNUM Вагон метро

Напомним, падение человека на пути произошло в 15:39 мск на «Ладожской». Из-за ЧП движение осуществлялось только от станции «Площадь Александра Невского» до станции «Спасская».

"В 15:59 пассажир извлечен из-под состава. Мужчина жив, движение по Линии 4 осуществляется в полном объеме», — подчеркнули в пресс-службе.