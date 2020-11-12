Сыктывкар, 12 ноября, 2020, 16:55 — ИА Регнум. Более 1800 человек призовут на военную службу в Коми. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

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«В основном призывники из Республики будут направлены для прохождения военной службы в воинские части и на корабли Северного флота, Западного военного округа, Воздушно-космические силы и войска национальной гвардии», — сообщили в правительстве.

Ожидается, что за два месяца через муниципальные призывные комиссии пройдут около 7,5 тысячи юношей.