Рязань, 12 ноября, 2020, 16:50 — ИА Регнум. О проекте «Сельский гражданин» в рамках тематической сессии Форума «Сильные идеи для нового времени» Агентства стратегических инициатив рассказал 12 ноября губернатор Рязанской области Николай Любимов. Цель идеи не только улучшить качество жизни на селе, но и дать людям возможность поставлять продукцию, выращенную на личных подсобных хозяйствах, в местные учреждения социальной сферы.

Ryazangov.ru Губернатор Рязанской области Николай Любимов на форуме

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Глава региона участвовал в дискуссии, посвящённой деятельности регионов по реализации и продвижению идей и предложений развития своих территорий, которые инициированы жителями. Одним из таких проектов стал «Сельский гражданин» — механизмы работы этой идеи уже отрабатываются в пилотном режиме с участием региональных и муниципальных органов власти. Причём для успешной реализации, по словам губернатора, необходима и доработка федерального законодательного регулирования. В конечном итоге селяне должны иметь постоянный доход от плодоовощной продукции, выращенной на своих участках, и без лишних бюрократических барьеров поставлять натуральные продукты в местные учреждения соцсферы.

На платформе форума было размещено 95 идей от жителей Рязанской области. Из них к финалу отобрали 10 проектов, по которым уже ведётся работа.